'Aggiungi un posto a tavola', da Lions pacchi a 12 famiglie

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 22 DIC - Il Club Lions Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, in occasione della giornata Internazionale della solidarietà umana, ha preparato pacchi alimentari per 12 famiglie con 28 adulti e 14 minori, per un totale di 42 persone. L'area interessata riguarda i Comuni del medio Vomano, Cellino Attanasio, Cermignano, Canzano, Castellalto, Basciano e Penna Sant'Andrea, nella provincia di Teramo. I pacchi alimentari sono stati preparati con la collaborazione del supermercato Coal di Castelnuovo Vomano, frazione di Castellalto, e poi sono stati consegnati dagli addetti dei servizi sociali. "Il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano ha aderito al service distrettuale 'Aggiungi un posto a Tavola' donando 500 euro per beni alimentari - dice il presidente Fedele Di Domenicantonio - scegliendo di manifestare vicinanza a famiglie in difficoltà della nostra comunità".

(ANSA).