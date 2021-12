Covid: primo caso Omicron in Abruzzo, paziente asintomatico

(ANSA) - PESCARA, 16 DIC - È in isolamento domiciliare e non presenta sintomi di rilievo il paziente risultato positivo alla variante Omicron del Covid-19 in Abruzzo. Si tratta di un 52enne della provincia di Chieti che potrebbe aver contratto il virus in occasione di una manifestazione pubblica a cui ha partecipato fuori regione.

Il Siesp della Asl Lanciano Vasto Chieti ha già attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria e avviato il tracciamento dei contatti del positivo, fa sapere l'assessorato regionale alla Salute, nel confermare che "i laboratori del Cast dell'Università di Chieti, diretti dal professor Liborio Stuppia, hanno sequenziato il primo caso di variante Omicron in Abruzzo". (ANSA).