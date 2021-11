Maltempo, mare in burrasca,stop collegamenti Termoli-Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 30 NOV - Il mare in burrasca e il forte vento, che nella notte hanno colpito la costa molisana insieme a piogge e brevi nevicate di questa mattina, hanno creato problemi nel porto di Termoli, in particolare ad alcuni pescherecci ancorati alla banchina di nord-est. Un natante è affondato e un secondo ha imbarcato acqua. Sul posto sono al lavoro gli ufficiali della Capitaneria di Porto. Attivate la base antinquinamento della Guidotti Ship per arginare la fuoriuscita di carburante e un rimorchio per recuperare il peschereccio affondato e salvare il secondo.

Il mare in burrasca, con venti da nord forza 7, già da ieri ha impedito i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia è rimasta nello scalo. Molti pescherecci della flottiglia molisana non sono usciti in mare. (ANSA).