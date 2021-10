Cane ucciso: Aidaa, 5 mila euro per individuare responsabile

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - Mentre continuano le indagini per individuare i responsabili della uccisione del cane trovato morto dopo essere stato legato ad un albero a Luco dei Marsi, sulla vicenda interviene l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) che annuncia l'istituzione di una ricompensa di 5 mila euro che saranno pagati a chi con la sua testimonianza aiuterà ad individuare, punire e fare condannare in via definitiva gli autori dell'uccisione. L'associazione invita tutti i cittadini che fossero in possesso di informazioni che possono aiutare gli inquirenti ad individuare i colpevoli a rivolgersi alle forze dell'ordine ed al sindaco di Luco dei Marsi che ha annunciato la presentazione di una denuncia sulla vicenda. (ANSA).