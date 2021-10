Incidente in A14, traffico bloccato in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - Traffico bloccato sull'autostrada A14, tra i caselli di Pescara Sud e Pescara Ovest, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente in cui, secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Lo scontro è avvenuto al chilometro 390,4, nel territorio comunale di Francavilla al Mare (Chieti). Al momento si registrano tre chilometri di coda in direzione Nord e due in direzione Sud. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso, la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. (ANSA).