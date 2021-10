Allarme bomba in scuola Pescara, al lavoro artificieri

(ANSA) - PESCARA, 20 OTT - Allarme bomba questa mattina a Pescara prima delle 9 in via Italica all'esterno dinanzi all'Alberghiero De Cecco e all'Istituto Ravasco dove su una panchina è stata rinvenuta una scatola sospetta. Sul posto, come da protocollo sono immediatamente arrivati gli uomini dei carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118, con la zona che è stata isolata e con la strada chiusa al traffico. Gli studenti delle due scuole sono stati spostati nelle aree esterne opposte a via Italica. Sul posto sono poi arrivati successivamente gli artificieri dell'Arma di Chieti che dovranno far brillare la scatola sospetta. Sul posto a coordinare le operazioni il comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dell'Arma colonnello Gaetano La Rocca. (ANSA).