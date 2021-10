Tra musica e gag, tutto pronto per terza stagione 'Interno 8'

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - "Sarà una terza stagione piena di stravolgimenti e novità, ma anche di consolidate abitudini. Come l'appuntamento con l'ospite di levatura nazionale o le gag tra noi condomini. Inoltre, confido nelle sorprese, perché con una squadra così, mettere punti fermi è praticamente impossibile".

E' un entusiasmo contagioso quello di Paola De Simone che dal 15 ottobre tornerà a condurre su Rete8 "Interno 8", tutti i venerdì alle 21, affiancata da Luca Pompei e Tiziana Di Tonno e con una pillola musicale affidata ad artisti esordienti.

Rinnovati gli studi, che offriranno immagini di un condominio in cui trovano spazio non solo i consolidati appuntamenti, come l'intervista agli ospiti, l'editoriale, le performance comiche e le sit, ma anche incontri con eccellenze del territorio. Sempre aperto l'invito ai telespettatori a prendere parte attiva al programma tv, con messaggi, video e interventi in studio. Ci si può proporre scrivendo a interno8@rete8.it o attraverso la messaggistica dei social. Il programma sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Rete 8 (https://www.rete8.it).

"E' un format vincente, come testimonia la crescita dei consensi e la fiducia sempre più convinta della Rete, che ci ha spinto a individuare nuove sfide per questa terza stagione - commenta il giornalista Luca Pompei - Novità stimolanti a cominciare dalla location e nuovo, diverso e spero ancora più accattivante, il mio editoriale. O almeno ci provo".

"Un'esperienza artistica che si rinnova nella terza edizione con altissimi stimoli e quindi con nuovi ed esilaranti personaggi - aggiunge l'attrice Tiziana Di Tonno - con lo sguardo attento alla tv trash che, purtroppo, mi fornisce molte ispirazioni e alla politica italiana con chiave satirica".

(ANSA).