Abruzzo 'bike friendly' tra mare e monti al TTG di Rimini

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - La Regione Abruzzo partecipa alla 58/a edizione di TTG travel experience, la manifestazione nazionale B2B di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, da oggi a venerdì 15 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini. Saranno oltre 200 gli eventi allestiti all'insegna della "fiducia", il tema portante declinato secondo quattro pilastri: people, nature, future e life.

Regione Abruzzo e Camere di commercio Chieti Pescara e Gran Sasso d'Italia (L'Aquila-Teramo) saranno presenti per la prima volta in un unico spazio espositivo. Su una superficie di 108 metri quadrati nel padiglione C3, stand 115-126, saranno ospitati co-espositori selezionati insieme al sistema camerale tra i quali sei Dmc, due consorzi turistici e altri operatori del settore in forma singola e associata, con postazioni personalizzate dove gestire in autonomia gli appuntamenti durante i tre giorni di lavori.

Saranno accolti rappresentanti del Parco Nazionale della Maiella, nell'aprile scorso riconosciuto Geoparco mondiale da parte dell'Unesco per la sua elevata geodiversità.

Coerentemente con il marchio Bike Friendly lanciato nel luglio 2020 (https://cicloturismo.abruzzoturismo.it/) la Regione proporrà l'immagine di una destinazione privilegiata per gli amanti delle due ruote e di un turismo attivo e sostenibile, potendo contare su centinaia di chilometri di piste ciclabili, percorsi MTB e circuiti downhill, oltre a numerosi itinerari su strada disegnati in modo omogeneo su tutto il territorio regionale.

Ampio spazio sarà riservato ai prodotti turistici tradizionali tra i quali il mare - con il record di 13 Bandiere Blu conseguite nel 2021, tra località costiere e lacustri - e la montagna, con la nuova stagione invernale alle porte (abruzzoturismo.it). (ANSA).