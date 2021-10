A Pescara la 'Windsurfer Cup 2021' nel fine settimana

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - Sabato 16 e domenica 17 ottobre si disputerà la "Pescara Windsurfer Cup 2021", uno degli appuntamenti più importanti della stagione agonistica, valida per il Campionato Italiano Windsurfer juniores 2021 e come settima Tappa nazionale Open. Le gare cadono nel trentennale dell'attività dell'Asd Surfing Sports Pescara del presidente Andrea Papa, già campione della pallanuoto pescarese. Per la ricorrenza l'Asd Surfing Sports Pescara ha voluto realizzare un evento di alto livello che porterà a Pescara atleti provenienti da numerose regioni. Già superate le 90 preiscrizioni. Questa mattina in Municipio la presentazione.

"Per due giorni a Pescara ci saranno i più quotati atleti del windsurf - ha detto Andrea Papa - Lo spettacolo sarà assicurato e vedremo tanti big in gara come il Campione del Mondo Alessandro Torzoni e il vincitore del Campionato Europeo Master Giuseppe Barone. Questa è una classe che vede in gara atleti dai 10 ai 60 anni e sarà uno spettacolo vedere i ragazzini gareggiare con gli atleti più esperti".

"Per l'Amministrazione comunale è un onore ospitare questa splendida iniziativa - ha dichiarato l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli - Abbiamo subito detto sì alla manifestazione e coinvolto la Regione Abruzzo, oggi siamo qui a presentarla". Per il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro "Pescara per un paio di giorni sarà capitale del surf, ma a Pescara abbiamo anche un campione, Edoardo Papa, il figlio di Andrea. Il Coni cerca di essere sempre vicino a queste manifestazioni che sono importanti perché segnano la ripresa delle attività che noi incoraggiamo in ogni modo". (ANSA).