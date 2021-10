L'Aquila, centro destra compatto per ricandidatura Biondi

(ANSA) - L'AQUILA, 08 OTT - In vista delle elezioni amministrative del 2022 nasce un tavolo rappresentativo del centro destra per sostenere la rielezione di Pierluigi Biondi a sindaco dell'Aquila. "Come annunciato nello scorso febbraio - si legge in una nota - le forze del centro destra aquilano (e abruzzese), forti del lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo, sono compatte nel riconfermare la candidatura di Pierluigi Biondi. A riprova del sostegno per la ricandidatura dell’attuale sindaco è stato costituito un tavolo rappresentativo di tutte le forze partitiche e civiche del centro destra: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, Benvenuto Presente, L’Aquila Futura e Progetta. Il tavolo, oltre a supportare il primo cittadino nella sua prossima candidatura, fornirà il suo contributo con proposte in grado di valorizzare l’azione amministrativa e permettere alla coalizione di confermare la vittoria ottenuta nel 2017 anche nella prossima tornata elettorale. Con il giusto coordinamento - conclude la nota - si è sempre potuta garantire l’unità del centro destra cittadino, convogliando formazioni civiche e realtà partitiche verso un unico obiettivo generale: lavorare per il bene dell’Aquila e degli Aquilani. (ANSA).