Comunali, Lanciano al ballottaggio, scrutinio fino all'alba

(ANSA) - LANCIANO, 05 OTT - Primo turno sul filo di lana fino all'alba alle amministrative di Lanciano dove si ricorrerà al ballottaggio. Il candidato del centrodestra Filippo Paolini, appoggiato da 7 liste civiche, non è riuscito a superare la soglia del 50% e si è attestato al 49.77% con 9.981 voti. Al ballottaggio sfiderà Leo Marongiu, appoggiato da sei liste civiche di centrosinistra che ha ottenuto il 42.18% dei consensi, pari a 8.459. Al terzo posto di è piazzato Sergio Furia, candidato di M5S, che ha ottenuto 1.019 voti pari al 5.08%.

Chiude il quarto candidato sindaco, Ivaldo Rulli, con la lista 'Rilanciamo Lanciano', che ha avuto il 2.97% di consensi con 596 voti.

Paolini, già sindaco per due legislature consecutive, fino al 2011, nelle prime proiezioni dello scrutinio di ieri era riuscito a superare il 50% di preferenze, attestandosi alla fine sotto questa soglia che non gli ha concesso la vittoria al primo turno. Nelle 44 sezioni elettorali si sono recati 20.699 votanti (62.80%) su 32.961 elettori. Le schede nulle sono state 528, contestate 9, bianche 107. (ANSA).