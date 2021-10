Comunali, a Francavilla al Mare ballottaggio Russo-Angelucci

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 05 OTT - Vanno al ballottaggio a Francavilla al Mare (Chieti) Luisa Russo, candidato sindaco del centrosinistra che si è "fermata" al 48,56 per cento, pari a 6.676 preferenze, dopo aver dato l'illusione durante lo spoglio di potercela fare al primo turno, e il candidato sindaco del centrodestra Roberto Angelucci con il 29,63 per cento pari a 4.073 voti. Lo scrutinio si è concluso nel cuore della notte.

Luisa Russo, avvocato, è assessore nella Giunta del sindaco uscente Antonio Luciani che ha guidato la città negli ultimi dieci anni. Angelucci, imprenditore, è stato più volte sindaco, dal 1985 al 1992 e dal 1998 al 2008. A Francavilla al Mare erano otto i candidati a sindaco: alle spalle dei due che andranno al ballottaggio si è piazzato Livio Sarchese, avvocato, del Movimento 5 stelle con il 7,58 per cento pari a 1,042 voti.

