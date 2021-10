Nuoto: Procaccini convocata in nazionale per la Coppa Comen

(ANSA) - PESCARA, 01 OTT - Il talento abruzzese del nuoto, Valentina Procaccini, classe 2008, in forza al Cc Aniene di Roma, è stata convocata dal Commissario tecnico della nazionale giovanile Walter Bolognani per la Coppa Comen 2021 che si terrà a Belgrado dal 15 al 17 ottobre in vasca lunga. La Procaccini parteciperà ai 100, 200 e 400 stile libero, gare nelle quali ad agosto ha conseguito due titoli italiani e una medaglia d'argento a Roma.

"Una convocazione che mi inorgoglisce - ha commentato Valentina -: vestire i colori della nazionale italiana a tredici anni è un grande onore, ma anche una bella responsabilità; cercherò di ripagare in vasca la fiducia di chi ha creduto nelle mie capacità".

La Coppa Comen è una rassegna internazionale che corrisponde, a livello giovanile, ai Giochi del Mediterraneo, ed è destinata alla Categoria Ragazzi (classe 2007 e 2008): di regola si svolge nel mese di giugno ma, a causa della pandemia, è stata rinviata a ottobre. Il raduno della nazionale è in programma il 13 ottobre a Roma presso il Centro federale di Ostia; il giorno successivo è prevista la partenza per Belgrado. (ANSA).