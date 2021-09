Made in Italy: food dell'Abruzzo tra le eccellenze di Deloitte

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Le aziende abruzzesi De Cecco e Fantini Group sono tra le "Deloitte Best Managed Companies" del 2021, il riconoscimento istituito da Deloitte Private rivolto ad aziende che si sono distinte per strategia, innovazione, cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

"Quest'anno abbiamo due marchi di eccellenza provenienti dall'Abruzzo: accanto a un brand storico che ha portato la pasta nel mondo, abbiamo un'altra eccellenza del settore Food che si dedica alla produzione di vini. Un bel segnale di vitalità e resilienza di due aziende eccellenti, che non si sono fatte fermare dalla pandemia", commentano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, Partner Deloitte responsabile del premio Bmc, sostenuto da Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), Confindustria e Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (ANSA).