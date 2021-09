Riserva Dannunziana, Fratoianni 'potenziare la prevenzione'

(ANSA) - PESCARA, 16 SET - "E' questo un copione che si ripete molto spesso che ha ragioni e cause diverse, che non sono sempre le stesse. Spesso sono origini dolose, nel caso della Riserva pare che questa non sia la ragione. Ma è del tutto evidente che questo non è sufficiente a spiegare i ritardi e le insufficienze per esempio dell'assenza, ancora oggi, di un organismo di gestione della Riserva che non può essere la Giunta comunale, come invece avviene da molto tempo". Queste le parole del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dopo la visita di questa mattina alla Riserva Dannunziana di Pescara fortemente danneggiata dall'incendio del 1 agosto scorso.

Fratoianni ha parlato poi in generale di un problema di prevenzione: "È un sistema che deve essere largamente potenziato per la prevenzione e il contrasto di fenomeni come questo. Su questo siamo in ritardo, il Paese è in ritardo da molto tempo.

Non è quindi solo un problema legato alla gestione della città, della Giunta, dell'amministrazione, che comunque dovrebbe su questo cambiare rapidamente passo. È un problema più complessivo che io credo debba essere al centro delle preoccupazioni non solo delle associazioni ambientaliste e dei cittadini, ma anche della politica". (ANSA).