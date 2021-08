Perdonanza, concerto di Gigi d'Alessio rinviato per maltempo

(ANSA) - L'AQUILA, 26 AGO - L'atteso concerto Gigi D'Alessio, insieme con Arisa e Clementino, in programma ieri sera nel 'teatro del Perdono' a L'Aquila è stato rinviato a causa della forte pioggia. Nonostante i tentativi degli operai del Comune di asciugare le sedie e consentire al pubblico di entrare, la pioggia incessante davanti alla basilica di Collemaggio non ha consentito lo svolgimento della terza serata della Perdonanza Celestiniana. "A causa delle condizioni meteorologiche avverse", ha spiegato il sindaco e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, con una dichiarazione dal palco insieme al direttore artistico della Perdonanza, Leonardo De Amicis. "Non era possibile lo svolgimento dell'evento in sicurezza.

Nonostante la volontà degli artisti di essere qui e di testimoniare la loro vicinanza e il loro affetto per L'Aquila, la Perdonanza è una festa che deve essere svolta in sicurezza e purtroppo la pioggia non ha consentito di rispettare queste condizioni. Davvero un peccato, vista l'attesa e considerata la partecipazione di coloro che volevano assistere allo spettacolo".

Il sindaco Biondi e il comitato Perdonanza hanno informato che il concerto verrà recuperato appena saranno verificate le disponibilità degli artisti e sarà data comunicazione puntuale su giorno, ora, modalità di partecipazione e accesso allo spettacolo. (ANSA).