Calcio serie C, Pescara-Olbia apre la Coppa Italia

(ANSA) - PESCARA, 18 AGO - Si aprirà domani sera allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia"'di Pescara la nuova stagione della serie C. Nell'impianto di via Pepe (fischio d'inizio ore 20.45) si alzerà il sipario sulla Coppa Italia di C che vedrà l'anticipo (le altre gare si giocheranno nel weekend) tra gli abruzzesi e l'Olbia. Sarà l'occasione per abruzzesi e isolani di fare le prove generali in vista del campionato. Il match di domani sera sarà riservato a un numero limitato di spettatori (50%), come da disposizioni ministeriali ed esclusivamente se in possesso di Green Pass.

Il Pescara Calcio comunica che "Chi non fosse in possesso del suddetto requisito non potrà in alcun caso avere accesso allo Stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato". (ANSA).