"I Cento Passi", balletto all'Emiciclo con Liliana Cosi

(ANSA) - L'AQUILA, 02 AGO - Dopo il tutto esaurito per la prima serata del Festival Danza "I Cento Passi", con la compagnia di Daniele Cipriani e la partecipazione di Vladimir Derevianko, il viaggio nella danza d'autore continua, lunedì 2 agosto ore 21,30 a palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, con il balletto "Classico, Tango e Ritorno" interpretato dalla Compagnia Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia.

La Compagnia è stata fondata da Liliana Cosi e Marinel Stefanescu. Lo spettacolo presenta un repertorio classico, neo-classico e moderno ed è attiva su tutto il territorio italiano. Il festival danza "I Cento Passi" con la direzione artistica di Loredana Errico del Centro studi L'Aquila Danza - Teatro dei 99 e la coreografa Amalia Salzano è anche opportunità di incontri.Prima dello spettacolo, infatti, è possibile incontrare l'étoile internazionale Liliana Cosi, per conoscere la sua vita artistica umana e professionale. Sul palco la compagnia di Nuovo Balletto Classico con i danzatori: Ilaria Grisanti, Andrea Caleffi, Marta Parise, Emma Castellani, Giorgia Carboni, Triana Botaya Lopez, Francesco Bruni, Marco Fagioli, Rezart Stafa, Elia Davolio. Saranno impegnati in un Omaggio a Ciaikovskij creato da Stefanescu, per i 100 anni della sua morte, a cui seguirà "il pas de deux Diana e Acteon". La seconda parte della serata sarà dedicata ai tanghi di Piazzolla, ai quali farà eccezione il Sogno d'amore di Liszt e chiuderà il passo a due il secondo atto del Lago dei Cigni. La Cosi è vicepresidente vicario di Aidaf Agis (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione), al lavoro per la valorizzazione del settore con Amalia Salzano e Loredana Errico, rispettivamente Presidente e Vice - presidente di Aidaf Agis.

