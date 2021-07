'Riabitare con l'Arte', 14 artisti a creare nei borghi

(ANSA) - FONTECCHIO, 23 LUG - "Riabitare con l'arte", residenze artistiche internazionali nell'Area Omogenea 8 del Cratere sismico 2009 per ricostruire anche il tessuto sociale e culturale insieme alle abitazioni. È partito da Fossa (L'Aquila) il primo degli incontri pubblici con gli artisti del progetto del progetto realizzato da Carsa, in collaborazione con l'Usrc (Ufficio Speciale di Ricostruzione dei Comuni del Cratere) con partner i comuni: Barisciano, Fontecchio, Fossa e Ocre. Nel progetto sono coinvolti 11 comuni all'interno dei quali verranno svolte le attività artistiche per quasi tre mesi: Acciano, Barisciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Tione degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo. Fino a ottobre 14 artisti internazionali multidisciplinari, provenienti da Costa Rica, Argentina, Stati Uniti, Perù, Spagna, Inghilterra, Germania, Egitto e Iran, si confronteranno con i luoghi e le persone, trovando nei borghi abruzzesi del cratere sismico nuova ispirazione. Gli artisti coinvolgeranno attivamente il territorio attraverso progetti di animazione artistica, con l'obiettivo di renderlo parte attiva e positiva nell'accogliere una comunità internazionale, al fine di instaurare una nuova strategia di sviluppo turistico che sia capace di coniugare la visibilità globale, che i network degli artisti porteranno con loro, con i valori intrinsechi di luoghi senza tempo radicati nell'arte e nella storia.

"Questo è un progetto pilota da estendere e finanziare adeguatamente con fondi governativi e privati. Sentitevi pionieri. Unire arte alla ricostruzione edilizia è un percorso importante, ma purtroppo ancora poco battuto", ha detto Raffaello Fico, titolare Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del cratere 2009 (Usrc). "Sono qui a Fontecchio nel settembre 2019. Portare tutti questi artisti qui mi sembrava un sogno ed ora si è avverato. C'è un grande scambio di conoscenza tra comunità locale e ospiti arrivati da tutto il mondo", dice l'artista Allison DeLauer, direttrice artistica del progetto.

(ANSA).