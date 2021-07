Un francobollo per i 100 anni dalla nascita di Remo Gaspari

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - I cento anni dalla nascita di Remo Gaspari, uno dei protagonisti della lunga stagione democristiana della Repubblica Italiana, e' stato ricordato oggi con l'emissione di un francobollo, valido per la posta ordinaria.

Il francobollo mostra un ritratto fotografico di Gaspari.

Abruzzese (e' stato per molti anni sindaco del suo comune natale di Gissi in provincia di Chieti), Gaspari e' stato deputato dal 1953 al 1994 ed ha ricoperto per una decina di volte incarichi di ministro, tra l'altro delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti, della Sanita', della Protezione Civile. Si e' ritirato dalla vita politica nel 1994 ed e' morto nella casa natale di Gissi nel 2011.

L'annullo speciale ''primo giorno di emissione'' e' disponibile nell'ufficio postale di Chieti Centro. (ANSA).