Estate a Chieti, band musicali teatine protagoniste eventi

(ANSA) - CHIETI, 07 LUG - Prenderà il via il 9 luglio, con concerti fino al 20 agosto, la rassegna "Band Teatine 2021" che avrà per protagoniste sei formazioni musicali di Chieti che hanno risposto all'avviso pubblico del Comune finalizzato a inserire gruppi cittadini nel calendario delle manifestazioni estive. Si tratta di "Dallamericalucio" Tribute band Lucio Dalla, "Faby Zero" Tribute band Renato Zero, "Vascomania" Tribute band Vasco Rossi, ''Gianna Love" in Acustico Tribute band Gianna Nannini, "Meca's Dream Jazz Group" musica jazz pura.

"La qualità delle band individuate è di alto livello, tanto da diventare una delle rassegne di punta presenti nel cartellone generale delle manifestazioni e che ogni venerdì dal 9 luglio al 20 agosto, animerà la città dal plateatico di Porta Pescara - ha detto in conferenza stampa l'assessore e vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare - Abbiamo voluto che a esibirsi fossero gruppi rigorosamente cittadini, perché vogliamo promuovere e sostenere il talento che abbiamo a disposizione. All'avviso pubblico, che abbiamo indetto perché tutta la procedura fosse trasparente e inclusiva, hanno risposto in tanti, è stato necessario fare una selezione, operata scrupolosamente dal maestro Ettore Pellegrino per assicurare un target confacente alla zona, frequentata da un pubblico giovane, educato al rock, al pop, ma anche al jazz. Le band sono 6 perché purtroppo non avremmo potuto fare esibire tutte le realtà che si sono candidate, assicurando la copertura dei costi della logistica e un contenuto rimborso per gli artisti, ma l'estate è in progress, altri eventi - ha concluso De Cesare - , contagi permettendo, nasceranno e ci ritroveremo una lista pronta e aggiornata da cui andremo ad attingere sicuramente". (ANSA).