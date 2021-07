Go Abruzzo Festival, arriva il "Pulcinella" di Stravinskij

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 03 LUG - "Pulcinella" tra musica, canto e balletto, tutto pronto per il secondo spettacolo in cartellone del 'Go Abruzzo Festival' domenica 4 luglio ore 21 in piazza San Francesco a Guardiagrele. Giorni di prove ed emozioni nell'antico borgo, quelli appena trascorsi, per la messa in scena dell'opera legata alla tradizione italiana. 45 artisti, tra orchestrali, ballerini, cantanti e direttore, hanno lavorato sulle musiche che Stravinskij riprese da Pergolesi. Il napoletano Pulcinella, una delle maschere più celebri della Commedia dell'Arte, è il protagonista dell'opera omaggio a Igor Stravinskij, in occasione del cinquantenario della morte.

"Pulcinella" è un'opera particolare che unisce musica, canto e balletto, in un mix di grande suggestione. Un balletto con canto in un atto, antiche arie e danze per liuto. Suite n. 3 di Ottorino Respighi. Uno spettacolo che mescola generi diversi in una fusione armoniosa e di grande suggestione. Le musiche sono affidate all'Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta da Maurizio Colasanti, le voci sono di Martina Barreca, Federico Buttazzo e Sandro Degl'Innocenti e la danza affidata alle ballerine del TDM Dance Group di Tiziano Di Muzio.

"Un'opera difficile, ma di una bellezza incredibile rispetto all'armonia, alla polifonia, ai cambi di ritmo, all'orchestrazione - commenta Antonello Lupiani organizzatore del Festival - Una composizione difficile nello spartito, ma magicamente comprensibile all'udito". È prevedibile un altro tutto esaurito anche per il secondo spettacolo del cartellone del GO Fest, che sta portando a Guardiagrele pubblico e turismo con grande soddisfazione per tutta la comunità locale. (ANSA).