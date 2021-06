Finanza: scoperti 26 evasori totali nel chietino

(ANSA) - CHIETI, 24 GIU - Individuate 26 persone totalmente sconosciute al fisco ovvero evasori totali, 64 i denunciati per reati fiscali, principalmente emissione e utilizzo di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili, con una maggiore base imponibile accertata di oltre 166 milioni di euro per le imposte dirette e di oltre 75 milioni di euro per l'Iva. Sono alcuni dei dati dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza resi noti dal colonnello Serafino Fiore, comandante provinciale di Chieti, nel corso della festa per i 247 anni della fondazione del Corpo che si è tenuta nella caserma sede del comando provinciale di Chieti. Ammontano complessivamente ad oltre 46 milioni le frodi all'Iva, cosiddette "frodi carosello", scoperte nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti. Inoltre sono state eseguite 12 indagini finanziarie che hanno permesso di recuperare a tassazione oltre 89 milioni di euro e sono stati effettuati sequestri patrimoniali per reati fiscali per oltre 41 milioni di euro.Le frodi ai danni del bilancio nazionale e comunitario ammontano ad oltre 140.000 euro, mentre si attestano intorno ai 1.482.374 euro quelle nel comparto della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria e dell'anticorruzione, con 77 persone denunciate.

Sono 59 le persone scoperte e denunciate che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto mentre sono stati sanzionati 22 datori di lavoro per aver impiegato complessivamente 119 lavoratori in nero o irregolari. Nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, sono state 584 le attività ispettive condotte allo scopo di individuare le diverse forme di infiltrazione e gli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della criminalità, anche attraverso l'approfondimento delle 119 segnalazioni di operazioni sospette.

Sette le attività ispettive nell'ambito del contrasto al fenomeno del finanziamento al terrorismo su attivazione del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo. (ANSA).