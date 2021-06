Sisma: Cianciotta, Unico modello strategico Italia centrale

(ANSA) - PESCARA, 14 GIU - "L'Ats di Unico GranSasso è una rete che impatta positivamente, perchè va ad inserirsi, per esempio, in un marketing trasversale di cui ci occupiamo anche noi". Così Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo, alla presentazione di Unico GranSasso, la rete dei 22 comuni del cratere sismico del 2016 in Abruzzo per il rilancio e la valorizzazione dell'area del cratere.

"E' un momento importante questo, perchè con Unico finalmente si organizza una appetibilità del territorio, perchè c'è da capire che non si tratta di lavorare solo sulla ricostruzione materiale - ha proseguito Cianciotta - dai 22 comuni parte una nuova occasione di dialogo con le istituzioni, con una visione strategia, che è un modello non solo per l'Abruzzo, ma per tutta l'Italia centrale". (ANSA).