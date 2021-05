Ambiente, M5s Pescara, centrodestra vota contro Pineta

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - Il Consiglio comunale di Pescara respinge la mozione del Movimento 5 Stelle che chiedeva di "avviare finalmente la nascita del 'Comitato di Gestione della Riserva', di definire l'assetto e le modalità di funzionamento dell'ufficio di Direzione della Riserva e di procedere con la nomina del direttore della Riserva Naturale della Pineta Dannunziana, tutte azioni previste nel Piano di Assetto Naturalistico della Riserva approvato dalla Regione Abruzzo già a luglio 2020 e non ancora attuate, dopo quasi un anno". Lo fa sapere il M5s, sottolineando che "il centrodestra vota contro la Riserva Dannunziana" e parlando di "un altro schiaffo al patrimonio della città".

"Siamo rimasti davvero esterrefatti da un centrodestra che vota contro l'applicazione di quanto approvato da una legge regionale, disattesa da quasi un anno - dichiarano i consiglieri M5s Massimo Di Renzo ed Erika Alessandrini - Non capiamo se per puntiglio contro l'opposizione o per altri celati interessi. La Pineta Dannunziana nei prossimi anni andrà incontro a una profonda trasformazione che va guidata attingendo alle preziose professionalità che dovranno essere presenti nel Comitato di Gestione".

"La politica non può sempre considerarsi sufficiente a se stessa e la gestione della Pineta Dannunziana ha bisogno del supporto di professionalità adeguate alla gestione di una vera e propria Riserva Naturale, che è cosa ben diversa da un semplice parco cittadino - aggiungono i consiglieri Paolo Sola e Giampiero Lettere - Fino a quando non verranno nominati il Comitato di Gestione e il direttore della Riserva tutte le decisioni verranno prese solo e soltanto dalla Giunta comunale che avrà quindi mano libera su ogni aspetto. Non vorremmo che sia proprio questo il motivo della bocciatura". (ANSA).