Vigili Fuoco, passaggio consegne Abruzzo, arriva Di Pardo

Passaggio di consegne, questa mattina, tra il direttore uscente dirigente generale Stefano Marsella e il nuovo direttore regionale reggente dei Vigili del Fuoco in Abruzzo, dirigente generale Felice Di Pardo. Marsella lascia l'Abruzzo per assumere l'incarico di direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento.

L'ingegner Di Pardo, molisano di origine, attualmente direttore regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, conosce molto bene la realtà abruzzese per aver ricoperto, per circa due anni, l'incarico di comandante provinciale di Teramo durante l'emergenza terremoto del 6 aprile 2009, assumendo anche incarichi di coordinamento e gestione nella stessa emergenza.

Il nuovo direttore negli ultimi anni ha ricoperto molti incarichi dirigenziali presso i Comandi provinciali di Ascoli Piceno, Campobasso, Potenza e Catanzaro, inoltre è stato impegnato in importanti incarichi a Roma, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Al nuovo Direttore vanno gli auguri di benvenuto e di buon lavoro da parte di tutti i Vigili del Fuoco dell'Abruzzo.

