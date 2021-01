Fabio Celenza e Ilaria Pilar Patassini ospiti di 'Interno 8'

(ANSA) - PESCARA, 29 GEN - L'esilarante ironia del doppiatore Fabio Celenza e l'elegante potenza musicale della cantante Ilaria Pilar Patassini saranno al centro della puntata di "Interno 8" in onda oggi, venerdì 29 gennaio, alle 21, su Rete8, rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8 (facebook.com/Rete8).

La storia professionale di Celenza, dal diploma al Conservatorio di Pescara attraverso i video doppiati e diventati virali, fino alla sua presenza fissa in programmi televisivi di successo: il racconto di un percorso che lo ha portato a raccogliere migliaia di follower sulle sue pagine social.

Ilaria Pilar Patassini ha all'attivo quattro album che, insieme ai tanti live, hanno fatto di lei una delle cantanti più stimate del panorama musicale italiano. Diplomata al Conservatorio in Canto e Repertori Vocali da Camera, è attualmente impegnata su diversi fronti: dalle docenze all'Officina Pasolini di Roma ai programmi per la Radio Svizzera. E ora il nuovo disco, "Luna in Ariete", del quale parlerà lei stessa. Ad accogliere i due ospiti come sempre la squadra di "Interno 8": Paola De Simone, Luca Pompei, Tiziana Di Tonno e Alessandro De Berardinis. Attesi anche i preziosi consigli del pizza-chef Luciano Passeri.

Telespettatori e webspettatori possono partecipare attivamente intervenendo in diretta con video, commenti e domande direttamente dalle pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/ Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8), dove il programma sarà trasmesso in diretta. Chi volesse può contattare la redazione all'indirizzo interno8@rete8.it. (ANSA).