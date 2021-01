Giorno della Memoria: Anpi con Liceo MiBe Pescara

(ANSA) - PESCARA, 25 GEN - Nel Giorno della Memoria, istituito con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano, si ricorda l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz e si commemorano non soltanto la persecuzione degli ebrei, la loro deportazione e il loro sterminio, ma anche la persecuzione, la deportazione, la prigionia di tutti coloro che furono considerati 'diversi': la conoscenza di quanto accaduto e la necessità di una profonda riflessione sulle cause che hanno determinato varie forme di discriminazione rappresentano passaggi ineludibili affinché non si ripetano errori e orrori del passato.

Il 27 gennaio dalle ore 9, l'Anpi Pescara e il Liceo Artistico, Musicale, Coreutico "Misticoni-Bellisario" (MiBe) di Pescara onoreranno il Giorno della Memoria con un incontro a più voci nel quale si parlerà di storia, memoria, attualità: come ha scritto la senatrice a vita Liliana Segre, che con un indirizzo di saluto non ha voluto far mancare la sua vicinanza e la sua presenza, "senza memoria, cioè senza il senso della storia, è impossibile una cittadinanza consapevole e pienamente democratica".

Nella mattinata si alterneranno gli interventi della Dirigente scolastica Raffaella Cocco, dello storico Costantino Di Sante e del presidente provinciale dell'Anpi Nicola Palombaro, del maestro Mario Massari che leggerà brani tratti dal libro "L'internata numero 6" di Maria Eisenstein, dei ragazzi del Liceo MIBE che interpreteranno il brano "Inscription of Hope", un virtual choir diretto dal maestro Pierpaolo D'Alanno accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio De Angelis, del professor Armando Fragassi che concluderà l'incontro prima di presentare il progetto per la realizzazione del film sociale "Le parole della memoria".

L'incontro si terrà online e sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme del Liceo MIBE e sulle pagine Facebook dell'Anpi Pescara e di RadioCittà. La collaborazione con l'Istituto è stata possibile grazie al rinnovato protocollo d'intesa tra il ministero dell'Istruzione e l'Anpi nazionale. (ANSA).