Nuoto, a Chieti campionati Lifesaving e Primaverili

(ANSA) - CHIETI, 21 GEN - Lo stadio del nuoto di Chieti ospiterà il 23 e il 24 gennaio prossimi le prime tre gare del Campionato assoluto di 'Lifesaving' su base regionale, e i giorni 6 e 7 febbraio la qualificazione regionale ai Campionati primaverili di categoria. Le manifestazioni, organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto Abruzzo, che si svolgeranno a porte chiuse in linea con quanto stabiliscono i protocolli covid, sono state presentate oggi in Comune a Chieti dal presidente della Fin Abruzzo, Cristiano Carpente, dal coordinatore regionale, Vito Del Priore, e dall'assessore allo Sport, Manuel Pantalone.

"Con le tre gare di questo fine settimana Chieti ospita il primo evento nazionale del 2021 per quanto riguarda il settore del nuoto - ha detto Carpente - Quelle presentate oggi sono anche le prime gare a livello regionale del 2021, un anno che speriamo sia migliore e ci restituisca possibilità e ascolto, perché anche le piscine possano ritrovare un'attività capace di risollevare tutto il mondo che gravita intorno e che oggi è purtroppo fermo".

"Ci preme restare pronti per quando potremo far tornare completamente operativi gli impianti sportivi, piscine comprese, non appena i tempi lo consentiranno e anche per sostenere questo comparto che è in grande sofferenza a causa dello stop imposto dal covid - ha sottolineato Pantalone - Le gare, purtroppo a porte chiuse, comunque ci inseriscono in un circuito che continua ad andare avanti e che ci offre l'opportunità di continuare a fare del marketing sportivo una risorsa, specie quando tornerà operativo anche tutto l'indotto cittadino, cosa che speriamo accada al più presto". (ANSA).