Rigopiano: domani speciale in 'Ossi di Seppia' su RaiPlay

(ANSA) - PESCARA, 18 GEN - Una violenta valanga che spazza via tutto e l'impensabile diventa un inferno bianco: da domani su RaiPlay la seconda puntata di "Ossi di Seppia. Il rumore della memoria", la prima serie Tv "non fiction" che questa volta ripercorre la tragedia dell'Hotel Rigopiano.

Una slavina improvvisa si abbatte sul resort. L'albergo ed i suoi ospiti vengono travolti dalla neve rimanendo intrappolati all'interno della struttura. Uno scenario apocalittico raccontato da Giampiero Parete, un cliente dell'Hotel in vacanza con la famiglia che per caso riesce a salvarsi. E' il primo a dare l'allarme al 118 senza però essere creduto.

"Ossi di Seppia. Il rumore della memoria" racconta eventi che hanno caratterizzato gli ultimi trent'anni della storia italiana attraverso le testimonianze di chi l'ha vissuta. Nelle ventisei puntate un filo intreccia il passato al presente e si fonde nell'impensabile, in quel qualcosa che mai nessuno avrebbe immaginato potesse accadere e che invece finisce per sconvolgere completamente le nostre vite. (ANSA).