Covid: a Pescara zona rossa svuota i mercati rionali

(ANSA) - PESCARA, 19 NOV - Poca gente in giro, traffico scarso e mezzi pubblici semi vuoti. Nel secondo giorno di zona rossa così si presenta Pescara. Permessi i mercati rionali all'aperto e al chiuso dove però c'è pochissima gente. Al mercato comunale di via dei Bastioni a Pescara Portanuova poco dopo le 12 ci sono cinque, sei persone appena. Pochi affari con molte bancarelle piene di merce invenduta. "Vengo a fare sempre qui la spesa - spiega un pensionato - perché trovo frutta e verdura fresche e a buon prezzo. Prima della pandemia vedevo tanta gente. Oggi nei mercati ce n'è sempre di meno e non solo per la pandemia". Anche nei grandi mercati all'aperto come quelli del lunedì allo stadio, della strada parco e dei Colli, si è registrato un vistoso calo di clienti e conseguentemente di affari. (ANSA).