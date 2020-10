A14, chiusure notturne tratto Pescara Ovest-Pescara Sud

(ANSA) - PESCARA, 27 OTT - Sull'autostrada A14, per consentire lavori di manutenzione sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Pescara sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: in entrambe le direzioni, dalle 22 di martedì 27 ottobre alle 5 di mercoledì 28 ottobre; in direzione sud dalle 22 di venerdì 30 alle 5 di sabato 31 ottobre. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo uscita obbligatoria a Pescara ovest, si potrà percorrere la SS16 adriatica, con rientro in A14 a Pescara sud; verso nord, dopo l'uscita obbligatoria a Pescara sud, si potrà percorrere la SS16 adriatica, con rientro in A14 a Pescara ovest. (ANSA).