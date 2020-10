Regione Abruzzo: Marsilio revoca assessorato a Febbo (Fi)

(ANSA) - PESCARA, 21 OTT - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio (FdI), ha firmato il decreto con il quale ha rimosso dall'incarico l'assessore Mauro Febbo (Fi), assumendo temporaneamente le deleghe a lui attribuite, tra le altre quelle al turismo e alle attività produttive. A chiedere la testa di Febbo era stata la Lega, azionista di maggioranza della coalizione al governo dal febbraio dello scorso anno, dopo le elezioni comunali perse a Chieti. Secondo la Lega Febbo era reo di aver spaccato, insieme al gruppo comunale azzurro, il centrodestra, e di aver appoggiato al primo turno delle elezioni di Chieti, dove era candidato il leghista Fabrizio Di Stefano, una lista civica trasversale guidata da Bruno Di Iorio, nella quale c'erano pezzi di centrosinistra. Il presidente Marsilio ha ringraziato Mauro Febbo per "l'ottimo lavoro svolto e la collaborazione dimostrata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all'azione di governo dai banchi della maggioranza in Consiglio regionale". (ANSA).