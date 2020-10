Regione Abruzzo:Febbo,prendo atto revoca, garantisco impegno

(ANSA) - PESCARA, 21 OTT - "Ne prendo atto e con serenità andrò a ricoprire il ruolo di presidente del gruppo consigliare di FI garantendo il mio impegno impegno nell'interesse del nostro Abruzzo e della sua comunità". È la reazione di Mauro Febbo alla comunicazione di revoca delle deleghe da assessore da parte del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Dieci mesi fa - ricorda inuna nota - quando comunicai a tutti e a tutti i livelli la mia decisione di assumere un posiziona elettorale civica nella mia Città avevo messo 'in conto' che mettevo in discussione anche le mie ambizioni personali nell' interesse unico della mia Città. I fatti e il risultato elettorale mi hanno dato ragione, quello che non mi rammarica è che di fronte alle conseguenze di una pandemia che sta colpendo il sistema sanitario nazionale (e mondiale) ed economico (regionale, nazione e mondiale) ci si concentrasse su queste problematiche e su come intervenire". (ANSA).