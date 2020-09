Coronavirus: in Abruzzo 47 nuovi casi. Morta 90enne

(ANSA) - PESCARA, 27 SET - Sono 47 i nuovi casi di coronavirus accertati con i test delle ultime ore in Abruzzo: 20 fanno riferimento al Pescarese, undici al Chietino, sette all'Aquilano e quattro al Teramano, mentre per cinque sono in corso verifiche sulla provenienza. Si registra anche un decesso recente, una 90enne di Montesilvano (Pescara). Il bilancio delle vittime sale a 478. I casi di oggi riguardano persone di età compresa tra 1 e 89 anni. Gli attualmente positivi salgono a 862: in ospedale sono ricoverate 55 persone, cinque delle quali in terapia intensiva; gli altri 807 pazienti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.040. (ANSA).