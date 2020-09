Terna, ok progetto linea Pettino-Torrione all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 15 SET - Approvato il progetto definitivo per realizzare la nuova linea in cavo interrato 150 kV Pettino-Torrione grazie alla quale si potrà liberare un intero quartiere dell'Aquila dal vecchio elettrodotto. Il nuovo collegamento in cavo, approvato con Decreto di autorizzazione dei ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, sarà lungo circa 6 km e permetterà la demolizione di circa 5 km di vecchie linee e 18 tralicci, restituendo oltre 10 ettari di territorio densamente popolato libero da infrastrutture elettriche. Terna investirà circa 7 milioni; la nuova linea sostituirà la vecchia dorsale aerea e contribuirà alla raccolta della produzione di energia rinnovabile in Abruzzo e Lazio. La nuova linea in cavo Pettino-Torrione è una delle tre opere previste da Terna per razionalizzare il sistema elettrico dell'Aquila; previsto anche adeguamento della Stazione elettrica 150 kV di Pettino e la nuova linea in cavo interrato 150 kV Torrione-Bazzano. La razionalizzazione del sistema elettrico dell'Aquila permetterà, a fronte di circa 3 km di elettrodotto aereo e 11 km di cavo interrato, la demolizione di quasi 14 km di linee. (ANSA).