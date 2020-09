Elettrodotto Terna: Biondi e Fabrizi, svolta per la comunità

(ANSA) - L'AQUILA, 14 SET - "L'approvazione del progetto definitivo con cui si procederà all'interramento dell'elettrodotto Pettino-Torrione rappresenta una svolta non solo per la zona nord della città, ma per l'intero assetto urbano e infrastrutturale del territorio comunale". Lo dichiarano il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Fabrizi. "Si tratta di un'opera importante, attesa da anni dalla comunità, destinata a migliorare la qualità della vita non solo per coloro che risiedono nei due quartieri e che contribuirà a rendere più sicura ed efficiente la rete elettrica".

"Si raccolgono i frutti - concludono sindaco e assessore - della proficua collaborazione istituzionale tra Comune dell'Aquila e Terna, avviata nel 2018 con l'allora assessore alle Opere pubbliche Guido Liris e che oggi compie un significativo passo avanti. L'inizio dei lavori è previsto entro il 2021". (ANSA).