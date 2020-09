Università Teramo, dal 5 ottobre lezioni in presenza

(ANSA) - TERAMO, 14 SET - Il prossimo 5 ottobre all'università di Teramo ripartiranno le lezioni in presenza.

Nell'attesa, da mercoledì 16 a venerdì 18, l'ateneo festeggerà, nel rigoroso rispetto del protocollo per le misure anti Covid, i laureati nei mesi del lockdown. A partire da mercoledì in Aula Magna ci sarà la consegna delle pergamene ai 463 studenti delle cinque facoltà che si sono laureati online nelle sessioni di aprile e luglio 2020. Le cerimonie, suddivise per facoltà, si svolgeranno con il seguente calendario: mercoledi 16 alle 10 per i laureati di Scienze Politiche, ore 15 per i laureati di Giurisprudenza; giovedì 17 alle 10 per i laureati in Medicina Veterinaria e alle 15 per i laureati in Scienze della Comunicazione; venerdì 18 settembre alle ore 10 consegna delle pergamene ai laureati della di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali. Tutte le cerimonie saranno presiedute dal rettore Dino Mastrocola. (ANSA).