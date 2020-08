A Taranta Peligna domani rievocazione storica dei Sanniti

(ANSA) - TARANTA PELIGNA, 08 AGO - Si chiama "Taranta nella storia: i Carrecini, l'Ultimo Urlo dei Sanniti", la manifestazione organizzata dal Comune di Taranta Peligna (Chieti) che si svolgerà domani 9 agosto. L'evento, giunto alla 2/a edizione, si terrà nel centro storico del paese, nella suggestiva location delle mura della chiesa di San Biagio. "Si tratta - spiega il sindaco Gianpaolo Rosato - di una rievocazione storica con taglio didattico e che vuole coinvolgere in questo ritorno un po' al passato e alla riscoperta delle tradizioni giovani e meno giovani. Il programma è variegato e si aprirà questa sera con la scuola di combattimento, riservata ai ragazzi che si cimenteranno con armi storiche. Poi domani ci sarà la manifestazione vera e propria".

Tanti gli appuntamenti previsti fra conferenze, esibizioni e balli in costume d'epoca, combattimenti con armi storiche e svolgimento di un mercato antico. In serata la chiusura con cena (su prenotazione) a base di ricette della storiografia sannita.

Previsto lo street food a base di prodotti della tradizione sannita. (ANSA).