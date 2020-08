Migranti: Salvini, torneremo a sigillare i porti

(ANSA) - AVEZZANO, 06 AGO - "Appena ci rimandate al Governo, e non manca tanto tempo, torneremo a sigillare i porti come abbiam fatto quando eravamo al Governo, su questo non ci piove".

A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa ad Avezzano a sostegno del candidato sindaco della Lega, Tiziano Genovesi.

"Siamo un paese strano - spiega Salvini in un passaggio del suo intervento - dove teniamo in stato di emergenza gli italiani e facciamo sbarcare migliaia di persone che tra l'altro scappano da una guerra molto particolare: avete visto le immagini in tv e le foto. Sono così in fuga dalla guerra e dalla povertà che arrivano e sbarcano con i barboncini al guinzaglio, i cappelli di paglia, i telefonini ultimo modello, scarpe da tennis, anelli e orologi. Penso che ad Avezzano ci sia qualcuno che ha maggiori difficoltà economiche di qualcuno che sbarca su quei mezzi però appena ci rimandate al Governo, e non manca tanto tempo, torneremo a sigillare i porti come abbiam fatto quando eravamo al Governo, su questo non ci piove". (ANSA).