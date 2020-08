Incendi L'Aquila: ustionato volontario non autorizzato

(ANSA) - L'AQUILA, 04 AGO - Una persona non autorizzata che si è addentrata nel bosco per aiutare gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento degli incendi tra Pettino e Cansatessa è rimasta ustionata ed è stata soccorsa dai medici degli Alpini.

A renderlo noto è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Sono proprio questi gli episodi che ho cercato di scongiurare - ha spiegato il primo cittadino - con l'ordinanza di divieto di accesso ai singoli gruppi che non sono specializzati. Spero che non sia grave". (ANSA).