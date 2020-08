Incendi:Protezione Civile,oggi 15 richieste intervento aereo

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Anche oggi è stata una giornata impegnativa per i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra.

Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 15 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) del Dipartimento, di cui 5 dalla Sardegna, 4 dalla Sicilia, 3 dalla Calabria, 2 dall'Abruzzo e una dall'Umbria.

L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei - 15 Canadair e 4 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali si aggiungono 3 elicotteri del Comparto Difesa e uno dell'Arma dei Carabinieri - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 2 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

(ANSA).