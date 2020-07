Naiadi: in arrivo proroga di un anno per attuale gestore

(ANSA) - PESCARA, 15 LUG - "L'impianto sportivo de Le Naiadi non chiuderà neanche per un giorno. Entro le prossime ore la Regione Abruzzo disporrà una proroga del contratto all'attuale gestore, della durata di un anno, durante il quale occorrerà verificare la validità del project financing proposto da una cordata che vede come capofila l'imprenditore ed ex campione di pallanuoto Amedeo Pomilio, e che è stato rimodulato dagli iniziali 11milioni di euro a 3milioni 800mila euro". Cosi il Presidente della Commissione Comunale Statuto e Rapporti con la Regione Abruzzo Claudio Croce al termine della seduta congiunta tenuta con la Commissione Sport presieduta da Adamo Scurti, dopo " le rassicurazioni ricevute oggi dal consigliere regionale Guerino Testa, capogruppo del partito, Fratelli d'Italia, dell'assessore regionale allo Sport Guido Liris sulla situazione de Le Naiadi"."Nel frattempo - aggiunge Croce - la proroga di un anno serve a dare sufficienti garanzie a utenti, famiglie e atleti". (ANSA).