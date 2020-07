A Pescara Piazza Caduti del Mare, luogo di incontri e memoria

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - Immersa nel verde, profumi e colori della natura, nasce una piazza giardino come luogo di incontri e memoria. Sarà inaugurata domani, sabato 11 luglio, alle 10.30 a Pescara "Piazza Caduti del Mare" progettata dall'architetto e accademico Franco Summa. Un luogo accogliente dove sedersi e socializzare, ma anche un colpo d'occhio architettonico e cromatico che scateni la fantasia di giochi all'aperto. La piazza è decorata con fioriere tondeggianti, dipinte nei dodici colori fondamentali. Al centro della Piazza è stato installato il monumento la "Torre dei Venti", omaggio alla storia della navigazione sul mare Adriatico. Una potente struttura plastica, resa leggera dalla luminosità dell'acciaio, inserita su un basamento dove sono incisi i trentadue nomi dei venti. La piazza è stata un'opera corale, realizzata con il comitato organizzatore, sia sugli scopi sociali sia nella scelta delle piante per le aiuole al fine di mantenere viva la vegetazione della Piazza per tutto l'anno. (ANSA).