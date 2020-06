Naiadi: torna a pieno regime attività sportiva

(ANSA) - PESCARA, 17 GIU - È ormai entrata a pieno regime, seppur nel rispetto delle prescrizioni sanitarie previste per il contenimento del Covid 19, l'attività presso le piscine Le Naiadi di Pescara. "Dal 1 giugno ad oggi - spiega il direttore generale dell'impianto Nazzareno Di Matteo - abbiamo gradualmente ripreso le attività partendo dall'agonistica per arrivare a tutte le altre realtà sportive che operano nella nostra struttura. Dal 15 giugno, con il ritorno degli atleti della Hurricane, sono rientrate tutte le società che svolgevano attività nel nostro impianto. Abbiamo in funzione la vasca da 50 metri all'aperto e le altre due piscine (25/16 e 25/10) e abbiamo anche riaperto le palestre, il negozio e il bar. Siamo soddisfatti per la ripartenza che si sta completando - spiega Di Matteo - e a disposizione di Regione e Comune per quelle che potranno essere le manifestazioni e le iniziative da svolgersi".

Alle Naiadi si allenano in questi giorni anche i giocatori del Pescara Pallanuoto di Paolo Malara (serie A2/M) e le varie formazioni giovanili. (ANSA).