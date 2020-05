Fase 2:Marsilio,Abruzzo in buone mani,coperti 70 mln euro

(ANSA) - L'AQUILA, 23 MAG - "Questa maggioranza si è rivelata all'altezza della situazione. L'Abruzzo è in buone mani". Così il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, coi Fratelli d'Italia, oggi in una conferenza stampa a Palazzo Silone all'Aquila, per presentare il cosiddetto Cura Abruzzo 2, la legge che prevede misure per 70 milioni di euro a PMI, studenti e famiglie, varato ieri sera dal Consiglio regionale. "Stiamo facendo la nostra parte, celermente, prima di altri e non siamo secondi a nessuno. Questa legge e questi numeri lo dimostrano. Abbiamo stanziato un corpus di interventi molto amplio con misure urgenti in favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria - ha spiegato ancora Marsilio. (ANSA).