Fase 2: ripartono anche bocciofile, ma solo per i campioni

(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - Ripresa nella nostra regione l'attività della Federazione Italiana Bocce, ma solo per gli allenamenti di atleti di interesse nazionale. Fra questi il Campione del Mondo in carica, specialità Raffa, Gianluca Formicone. Hanno ripreso, come previsto dall'ultimo DPCM, anche Giuliano Di Nicola e Alfonso Nanni. Come spiega il Commissario della Fib Abruzzo Gregorio Gregori (in carica dopo il commissariamento, seguito alle dimissioni del presidente Tonino Ciccone), per la ripresa delle attività di tutti i tesserati bisognerà attendere il prossimo DPCM del 18 maggio. "L'apertura delle bocciofile in Abruzzo - spiega Gregori - come anche per le altre regioni deve tenere conto di alcuni aspetti come quello che in quasi tutti i circoli ci sono dei bar e poi anche che, solitamente, c'è una presenza di persone al loro interno anche con una età non più giovanissima. Crediamo che a fine maggio, o entro i primi giorni di giugno, le nostre bocciofile potrebbero riaprire, seguendo ovviamente tutte le prescrizioni previste dai protocolli". (ANSA).