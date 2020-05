Fase 2: a Pescara primo concerto, ma è in live streaming

(ANSA) - PESCARA, 08 MAG - Sarà l'arena del Porto Turistico del Marina di Pescara a ospitare oggi, a partire dalle ore 18.30, il primo grande evento musicale gratuito per la città e per la regione, tramesso in live streaming, del maestro Angelo Valori & Medit Voices. Una produzione audio-video che si svolgerà ovviamente in totale assenza di pubblico, con i soli artisti presenti sulla scena, otto cantanti e quattro musicisti.

L'iniziativa è nata dalla partnership tra l'Ente Manifestazioni Pescaresi e la Spray Records, con l'Associazione Amici dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, che l'Azienda Marina di Pescara ha accettato ben volentieri di ospitare nei propri spazi, con il patrocinio morale dell'assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara di Alfredo Cremonese. Oltre agli artisti, ci saranno il maestro Valori e i tecnici della Spray Records di Belfino De Leonardis, Maurizio Lattanzio e Cesare Albani, che lavoreranno seguendo le indicazioni dettate dai Dpcm e dalle ordinanze regionali e comunali per l'emergenza Coronavirus.

