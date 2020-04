Coronavirus: Chiodi, economia Teramo provincia più colpita

(ANSA) - Teramo, 17 APR - "Teramo è la provincia che dal punto di vista economico sta avendo prospettive meno buone rispetto alle altre province abruzzesi". Lo ha detto all'Ansa l'ex Governatore della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, commercialista che vive ed esercita la sua professione a Teramo.

"La provincia di Teramo è stata già esposta moltissimo ai processi della globalizzazione che ha spazzato via alcune lavorazioni industriali tipiche - spiega Chiodi- il tessile, la pelletteria ed oggi anche la crisi dell'edilizia restituiscono la fotografia di una provincia che sta avendo prospettive meno buone dal punto di vista economico in questo momento di Lockdown a causa del coronavirus.

Per Chiodi le condizioni economiche della Regione sono evidenti: "L'impatto economico del COVID-19 è invece meno pesante sulla provincia dell'Aquila dove gli afflussi di denaro per la ricostruzione dovrebbero rendere il contesto economico più dinamico - spiega - La provincia di Pescara ne risentirà da un punto di vista commerciale ma è comunque un'economia più solida di quella teramana mentre quella di Chieti che è l'economia trainante per il Pil Abruzzese, potrebbe risentire pesantemente della crisi se la Sevel non si riprende. Il mercato dell'automotive ha subito una significativa riduzione delle vendite e questo ha penalizza molto l'Abruzzo il cui Pil si basa per una percentuale significativa proprio sull'automotive oltre che sul turismo".