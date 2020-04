Coronavirus:spesa in bici da Molise in Abruzzo, doppia multa

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 07 APR - Dal Molise in Abruzzo in bicicletta per fare la spesa nonostante le restrizioni per il coronavirus: protagonista dell'accaduto un ciclista fermato ieri dalla polizia municipale di San Salvo. A renderlo noto l'assessore alla Sicurezza del Comune di San Salvo, Fabio Raspa.

Nel rilasciare l'autodichiarazione l'uomo ha comunicato di essersi spostato dalla sua casa di residenza a Petacciato (Campobasso) a San Salvo per fare la spesa in un noto supermercato. E' stato sanzionato con una doppia sanzione per un totale di 600 euro oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria in quanto recidivo a un controllo avvenuto a Termoli (Campobasso) nei giorni scorsi.(ANSA).